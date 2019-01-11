Пожарные ликвидировали возгорание в производственном здании в Нижнем Новгороде

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Пресс-служба управления МЧС РФ по Нижегородской области сообщила о полной ликвидации пожара в производственном здании в поселке Березовая пойма Нижнего Новгорода.

"В результате слаженных действий пожарно-спасательных подразделений удалось не допустить распространение пожара на соседние здания. Принятыми мерами в 02:44 (по московскому времени) пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что вечером в четверг загорелась кровля на всей площади здания в 3,6 тыс. кв.м. При этом 500 кв.м кровли обрушились. Погибших и пострадавших нет.