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Власти Северной Осетии пообещали помочь с трудоустройством работникам "Электроцинка"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Власти Северной Осетии помогут с трудоустройством работникам завода "Электроцинк" во Владикавказе, который было решено закрыть после сильного пожара; для этой цели будет создана рабочая группа, сообщил в пятницу глава республики Вячеслав Битаров.

По его словам, сторонам "нужно работать согласованно и в полном взаимодействии с владельцами "Электроцинка". Руководить рабочей группой будет заместитель председателя правительства республики Русланбек Икаев.

"Рабочая группа должна обязательно рассмотреть перспективы дальнейшей деятельности социальных объектов. Нас интересует их судьба, кому они будут переданы или проданы. Надеюсь, они не закроются, а продолжат приносить пользу нашей республике, - сказал Битаров.

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Производство на заводе "Электроцинк" во Владикавказе будет полностью прекращено, в начале 2019 года будет завершена работа по выгрузке оставшегося сырья, после этого начнется подготовка к консервации предприятия.

21 октября на предприятии произошел мощный пожар, после чего завод приостановил производство. Глава Северной Осетии заявлял, что восстановление "Электроцинка" возможно только при предоставлении гарантий экологической чистоты производства, иначе предприятие может быть закрыто или перепрофилировано.

Завод "Электроцинк" входит в состав УГМК с конца 2003 года. Производственная мощность завода по выпуску товарного цинка составляла 110 тыс. тонн в год.

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Теги: Северная Осетия, Электроцинк

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