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Завод "Электроцинк" во Владикавказе закроют после пожара

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Завод "Электроцинк" во Владикавказе, где 21 октября произошел крупный пожар, полностью прекратит свою деятельность, сообщили агентству "Интерфакс" в пятницу в пресс-службе завода.

"В начале будущего года будет завершена работа по выгрузке оставшегося сырья. Планируется завершить эту работу к апрелю 2019 года. После этого начнется подготовка к консервации предприятия. По социальным объектам пока нет решения, этот вопрос находится в стадии рассмотрения", - сказали в пресс-службе.

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Пожар на "Электроцинке" и протесты жителей

ОАО "Электроцинк" входит в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и выпускает 110 тыс. тонн товарного цинка в год.

Пожар на заводе произошел 21 октября; площадь возгорания достигала 4,5 тыс. кв. м.. Во время тушения погиб пожарный, еще двое пострадали. Завод приостановил производство и собирался возобновить работу после оценки ущерба.

После пожара во Владикавказе начались стихийные акции с требованием закрыть "Электроцинк", который, по мнению жителей, представляет опасность для их здоровья. К этому требованию присоединился глава Владикавказа Махарбек Хадарцев, который предложил перенести "Электроцинк" на Урал.

Позже парламент Северной Осетии единогласно принял обращение к федеральным властям с требованием закрыть завод.

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Теги: Электроцинк, Владикавказ

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