Десантный корабль ВМС США покинул Черное море

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - После пятидневного пребывания в Черном море американский десантный корабль-док "Форт-Макгенри" (USS Fort McHenry (LSD 43)) в пятницу, пройдя пролив Босфор, покинул его черноморскую акваторию. Об этом сообщили стамбульские информационные порталы.

При прохождении пролива в соответствии с действующими правилами его сопровождал турецкий катер береговой охраны.

В ходе пребывания в Черном море американский корабль с 7 по 10 января посетил с визитом румынский порт Констанца.

"Форт-Макгенри" зашел в акваторию Черного моря в минувшее воскресенье.

"Заход "Форта-Макгенри" в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность Черного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе, - заявила 6 января командующая 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Лиса Франчетти. - Наши рутинные операции в Черном море также демонстрируют присущую гибкость и возможности сил 6-го флота США".

Тем временем 10 января на базу в Севастополе вернулся сторожевой корабль Черноморского флота РФ "Пытливый", который следил за действиями десантного транспорт-дока ВМС США "Форт Макгенри".

В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток. После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

"Форт-Макгенри" входит в состав ударной амфибийно-десантной группы ВМС США, остальные корабли которой в настоящее время находятся в Восточном Средиземноморье, в том числе флагман группы авианесущий универсальный десантный корабль "Кирсардж" (USS "Kearsarge" (LHD 3)) и десантный транспорт-док "Арлингтон" (USS Arlington (LPD 24)).

По имеющимся данным, американская корабельная группа должна направиться в район Персидского залива.

Как сообщалось, после инцидента 25 ноября в Керченском проливе в декабре минувшего года в акваторию заходил разведывательный корабль британского Королевского ВМФ "Эко" (HMS Echo). В ходе 16-дневного пребывания в Черном море он посетил с визитом Одессу, румынский порт Констанца, а также Батуми и Стамбул.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, посетивший Одессу, заявил, что визиты британских кораблей в этот регион необходимы в качестве демонстрации "нашего права заходить в такие порты, как Одесса, права военно-морских флотов иметь возможность действовать в Черном море". "Это не море России, это международное море", - подчеркнул он.