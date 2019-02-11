Глава Минобороны Великобритании поставил цель противостоять России после Brexit

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания после выхода из Евросоюза должна быть готовой к расширению своего военного присутствия за рубежом и к действиям против стран, которые нарушают международные законы, чтобы ее не рассматривали в качестве "бумажного тигра", считает британский министр обороны Гэвин Уильямсон.

"Brexit привел нас к великому моменту в нашей истории. Это момент, когда мы должны укрепить наше глобальное присутствие, нарастить смертоносность нашего оружия и его удельный вес", - намерен заявить министр в своем выступлении в Лондоне в понедельник. Выдержки из предстоящего выступления главы Минобороны публикуют в ночь на понедельник британские СМИ.

К задачам он отнес, в том числе, и противостояние "возрождающейся России" в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По его словам, страны НАТО должны быть готовы к новым угрозам со стороны России "и развивать свои способности по противостоянию направленных против нас провокаций со стороны России".

"За такие действия Россия должна дорого заплатить", - говорится в тексте выступления Г.Уильямса.

В качестве демонстрации расширения своего зарубежного военного присутствия Великобритания, по его словам, направляет авианосец Queen Elizabeth с британскими и американскими истребителями F-35 в Средиземное море и в район Тихого океана, отмечается в выступлении.