Глава РАН призвал ученых-оборонщиков помнить об УК при публикации статей

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Российской академии наук Александр Сергеев высказал мнение, что научный обмен между странами - необходимый и неизбежный элемент развития науки и техники, но ученым, связанным с исследованиями в интересах обороны и безопасности, следует тщательно выбирать, о чем стоит рассказывать.

"Можно называть разные ситуации разными словами, но заведомо у ученых есть желание прозвучать как можно более широко со своими новыми идеями, новыми разработками. Здесь, конечно, совершенно четко нужно определять, до каких пор это можно делать", - сказал Сергеев "Интерфаксу", комментируя заявления главы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина об "инфантильной открытости" российских ученых и призыве к ним быть осторожнее.

Глава РАН отметил, что предпочел бы обойти стороной отдельные эпитеты, но в целом с Рогозиным согласен: ученым, участвующим в закрытых работах, следует внимательно следить за тем, чем они делятся с иностранными партнерами.

"В этом отношении я бы хотел поддержать однозначно Рогозина. Я не говорю о терминологических нюансах, которые были применены, но сама постановка вопроса, что за этим нужно в наше время следить, она очень важна", - сказал Сергеев.

"Я считаю, что до тех пор, пока есть границы между государствами, особенно в условиях, когда есть такое геополитическое противостояние, каждая страна должна заботиться об интересах в области обороны и безопасности", - добавил собеседник агентства.

С другой стороны, глава РАН призвал не ограничивать ученых, специализирующихся на гражданских разработках, в обмене мнениями с иностранными коллегами, поскольку современная наука невозможна без сотрудничества между учеными разных стран.

"Если мы туда приезжаем безо всяких новых идей, мы там будем не нужны. Мы должны обмениваться идеями, и в этом суть научной работы - ты и миру предлагаешь что-то свое, и черпаешь из мира еще больше", - подчеркнул Сергеев.