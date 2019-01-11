Аэропорт Волгограда закрыли из-за непогоды

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Авиарейс компании "S7 Airlines" Москва-Волгоград из-за снегопада в пункте назначения ушел на запасной аэродром в Астрахань, сообщила "Интерфаксу" ведущий специалист по связям с общественностью аэропорта Волгограда Анастасия Голодова.

"Рейс "S7 Airlines" из Москвы совершил посадку в аэропорту Астрахани. В настоящее время над аэропортом кружит еще один рейс из Санкт-Петербурга авиакомпании "Победа". Решение о его посадке в волгоградском аэропорту или на запасном аэродроме принимается", - сказала Голодова.

По ее словам, с 19:20 по местному время (18:20 мск) аэропорт Волгограда закрыт.

"В настоящее время коэффициент сцепления не позволяет принимать воздушные суда. Повторный замер показателей будет производиться около 21:00. Если ситуация изменится, аэропорт будет открыт", - добавила собеседница агентства.