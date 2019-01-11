Аэропорт Волгограда вновь закрыт из-за непогоды, задерживается ряд рейсов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Волгограда вновь закрыт из-за снегопада, переходящего в ледяной дождь, задерживается прилет и вылет десяти рейсов, сообщили агентству "Интерфакс" в справочной воздушной гавани.

"Аэропорт второй раз за вечер закрыт из-за непогоды. На взлетной полосе образовалась ледяная корка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время задерживается прибытие в Волгоград пяти авиарейсов: трех их Москвы, одного из Санкт-Петербурга и одного из Казани. Соответственно, с задержкой они вылетят обратно.

По предварительным данным, аэропорт будет закрыт до 3:00 по местному времени (2:00 по Москве).

Ранее сообщалось, что аэропорт Волгограда в 18:20 по московскому времени был закрыт из-за непогоды. Коэффициент сцепления не позволял принимать воздушные суда. В связи с этим авиарейсы компаний "S7 Airlines" из Москвы и "Победа" из Санкт-Петербурга ушли на запасные аэродромы в Астрахань и Ростов-на-Дону соответственно. В 19:00 аэропорт был открыт.