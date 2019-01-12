В один из моргов Приамурья привезли живого человека

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Врачам Белогорска Амурской области пришлось реанимировать пациента, поступившего из морга.

"Жители Васильевки в субботу обнаружили свою родственницу без признаков жизни и сообщили в полицию. Прибывший сотрудник ОВД не стал вызывать машину скорой помощи, как того требует инструкция, констатировал смерть женщины самостоятельно, без участия медиков", - сообщил журналистам главный врач Белогорской больницы Михаил Данилов.

Женщину без сопроводительных документов в 9:40 направили в морг на машине ритуальной службы. Сотрудник морга обнаружил, что поступивший "труп" подает признаки жизни. "Санитар немедленно вызвал реанимацию. В 10:00 пострадавшая была доставлена в реанимацию Белогорской больницы, где в течение двух часов врачи пытались ее спасти", - отметил Данилов.

По его словам, усилия медиков оказались безуспешными и в полдень женщина скончалась. Предварительная причина смерти - переохлаждение и отравление.

Начальником межмуниципального отдела МВД Белоргорский пр факту произошедшего назначена служебная проверка.