Ученые сообщили, что орбитальный телескоп "Радиоастрон" не выходит на связь

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российский космический аппарат "Спектр-Р" с утра четверга перестал выходить на связь, сообщил руководитель научной программы "Радиоастрон" Юрий Ковалев.
"Но пока есть надежда - спутник точно жив", - написал он на своей странице в фейсбуке.
Аппарат "Спектр-Р" разработан в НПО имени Лавочкина и является космической составляющей международного проекта "РадиоАстрон".
Цель проекта - проведение фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра. Наблюдения проводятся с помощью наземных радиотелескопов (более 40) и орбитальной обсерватории "Спектр-Р".