В России

Ученые сообщили, что орбитальный телескоп "Радиоастрон" не выходит на связь

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российский космический аппарат "Спектр-Р" с утра четверга перестал выходить на связь, сообщил руководитель научной программы "Радиоастрон" Юрий Ковалев.

"Но пока есть надежда - спутник точно жив", - написал он на своей странице в фейсбуке.

Аппарат "Спектр-Р" разработан в НПО имени Лавочкина и является космической составляющей международного проекта "РадиоАстрон".

Цель проекта - проведение фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра. Наблюдения проводятся с помощью наземных радиотелескопов (более 40) и орбитальной обсерватории "Спектр-Р".

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Теги: Спектр-Р, Радиоастрон
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