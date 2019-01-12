Ученые сообщили, что орбитальный телескоп "Радиоастрон" не выходит на связь

11 января 16:33

Похищенным в Москве мужчиной оказался фигурант возбужденного в Киеве дела об убийстве экс-депутата Вороненкова

По данным СКР, по месту жительства похищенного были обнаружены патроны, травматический пистолет и сигнальные ракеты Подробнее

11 января 16:06

Москва призвала Японию признать российский суверенитет над Курилами

МИД РФ в преддверии визита министра иностранных дел Японии подчеркнул, что Токио следует в полном объеме признать итоги Второй мировой войны Подробнее

11 января 15:30

Вячеслав Володин: ПАСЕ должна излечиться от атавизма диктаторских режимов, иначе Россия туда не вернется

Председатель Государственной Думы рассказал "Интерфаксу", на каких условиях Россия готова возобновить работу делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы и снова платить взнос в СЕ Подробнее

11 января 13:25

СКР обвинил Центр Ходорковского в гибели российских журналистов в ЦАР