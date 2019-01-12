"Роскосмос" сообщил о попытках с Земли устранить неполадки на телескопе "Спектр-Р"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Инженеры с Земли пытаются устранить неполадки на российском космическом телескопе "Спектр-Р", возникшие спустя четыре года после истечения гарантии.

Как сообщили "Интерфаксу" в "Роскосмосе", утром 10 января в работе служебных систем возникли замечания, не позволяющие в настоящий момент осуществлять решение целевой задачи.

"Специалистами Главной оперативной группы управления космическим аппаратом (КА) ведутся работы по устранению имеющихся замечаний", - сказали в пресс-службе.

В "Роскосмосе" напомнили, что гарантийный срок службы аппарата давно истек. "Спектр-Р" был запущен в 2011 году. Гарантийный срок активного существования истек в 2014 году, после чего КА продолжает решать целевые задачи", - сказали в пресс-службе.

Ранее руководитель научной программы "Радиоастрон" Юрий Ковалев сообщил, что "Спектр-Р" с утра четверга перестал выходить на связь.