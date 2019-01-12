Часть людей с задержанного под Иркутском поезда отправят во Владивосток спецсоставом

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Дополнительный состав доставит пассажиров, купивших билеты от станции Иркутск-Пассажирский на поезд №100, к месту назначения, сообщает в субботу Восточно-Сибирская железная дорога.

"Для своевременной отправки пассажиров поезда №100, которые приобрели билет со станции Иркутск-Пассажирский, Восточно-Сибирским филиалом АО "ФПК" сформирован специальный состав №100 бис следованием Иркутск-Владивосток, который отправится в путь по расписанию поезда №100", - говорится в сообщении.

Пассажиры задержанного поезда, следовавшие в Иркутск и до ближайших к областному центру станций, доставлены до места назначения автобусами и электричкой. Пассажиры, оставшиеся в задержанном поезде, получают горячее питание.

По информации ВСЖД, на участке "Делюр-Тыреть", где сошли вагоны с углем, продолжаются восстановительные работы, в которых задействовано около 300 человек, три восстановительных поезда и девять единиц спецтехники.

Сообщение о сходе 29 вагонов грузового поезда на 4969 километре ВСЖД поступило 12 января в 9:20 (4:20 по Москве). Никто не пострадал. В результате инцидента были повреждены две опоры контактной сети и 250 метров железнодорожного полотна.

На участке Транссиба движение было приостановлено в обоих направлениях, задержаны два пассажирских поезда № 100 Москва - Владивосток и №5 Улан-Батор - Москва.