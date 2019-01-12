Два пассажирских поезда задержали в пути из-за схода вагонов на Транссибе

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Сход вагонов грузового поезда на перегоне "Делюр-Тыреть" Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) под Иркутском приведет к задержке двух пассажирских поездов, сообщает в субботу Восточно-Сибирская железная дорога.

Речь идет о пассажирских поездах №100 Москва-Владивосток и №5 Улан-Батор - Москва.

"Время задержки в пути составляет от 5 до 8 часов", - говорится в сообщении.

На станциях Зима, Черемхово, Нижнеудинск, Иркутск-Пассажирский будет организовано горячее питание для пассажиров этих поездов. Сообщается, что на месте происшествия работают три восстановительных поезда. Вместе с тем, уточняет пресс-служба, повреждены две опоры контактной сети и 250 метров железнодорожного полотна. Ранее МЧС сообщало о повреждении 300 метров путей.

Сообщение о сходе вагонов на 4969 километре ВСЖД поступило 12 января в 9:20 (4:20 по Москве). В составе поезда, перевозившего уголь, 67 вагонов. Никто не пострадал, экологической угрозы нет. В результате инцидента движение на участке Транссиба приостановлено в обоих направлениях, ведутся восстановительные работы.