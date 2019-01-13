Военный парад пройдет в Петербурге 27 января в память о снятии блокады

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Зенитные системы "С-400" и ракетные комплексы "Искандер-М" примут участие в параде на Дворцовой площади 27 января в ознаменование 75-й годовщины полного снятия фашистской блокады Ленинграда, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"Военный парад состоится 27 января 2019 года, в нем примут участие военнослужащие и боевая техника ЗВО, курсанты военных вузов Минобороны РФ, дислоцированные на территории Санкт-Петербургского территориального гарнизона, а также представители других силовых ведомств", - сообщили в округе в воскресенье.

В пресс-службе отметили, что в параде в составе механизированной колонны примут участие дислоцированные в Ленинградской области боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем "С-400" и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

По ее данным, всего будет задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих, около 80 образцов военной и специальной техники.

Как рассказали в ЗВО, механизированную колонну возглавит танк Т-34, за ним проследуют новейшие боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр", "УАЗ", "Тайфун", артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня "Торнадо".