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Петербург отметит 75-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечают в Петербурге в субботу.

Мероприятия начались утром на Невском проспекте у памятной доски "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна". Там прошел митинг с участием ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, школьников, студентов, курсантов.

В 11:00 начались церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. Венки и цветы к монументу "Мать-Родина" возложили врио губернатора Александр Беглов, депутаты Законодательного собрания и Госдумы РФ, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и депутаты областного Заксобрания, судьи Конституционного суда РФ.

Памятные церемонии также проходят в субботу на Серафимовском, Смоленском, Богословском, Невском воинском кладбищах, на площади Победы, на мемориале "Красная Слобода" и на других мемориалах и местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда.

В течение всего дня в городе будут проходить акции, митинги, встречи, концерты.

Блокада Ленинграда войсками фашистской Германии длилась 879 дней с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года. 27 января 1944 года Ленинград был освобожден от блокады: после мощного наступления Красной армии в ходе операции "Январский гром" немецкие войска были отброшены на 60-100 км от границ города.

По данным на 1 января 1941 года, в Ленинграде проживало чуть менее трех миллионов человек. За годы блокады погибли, по разным данным, около 1 млн человек. Так, на Hюрнбергском процессе фигурировало число 632 тыс. человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов; остальные 97% умерли от голода.

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Теги: Петербург, Ленинград

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