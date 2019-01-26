Петербург отметит 75-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечают в Петербурге в субботу.

Мероприятия начались утром на Невском проспекте у памятной доски "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна". Там прошел митинг с участием ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, школьников, студентов, курсантов.

В 11:00 начались церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. Венки и цветы к монументу "Мать-Родина" возложили врио губернатора Александр Беглов, депутаты Законодательного собрания и Госдумы РФ, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и депутаты областного Заксобрания, судьи Конституционного суда РФ.

Памятные церемонии также проходят в субботу на Серафимовском, Смоленском, Богословском, Невском воинском кладбищах, на площади Победы, на мемориале "Красная Слобода" и на других мемориалах и местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда.

В течение всего дня в городе будут проходить акции, митинги, встречи, концерты.