Часть кровли обрушилась под тяжестью снега на предприятии в Орле

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Кровля на площади 300 кв. метров обрушилась на предприятии по переработке мусора в Орле, сообщили "Интерфаксу" в городской единой диспетчерской службы.

"Часть кровли обрушилась под тяжестью снега в цехе сортировки твердых бытовых отходов сегодня утром. В результате происшествия никто не пострадал. Работа предприятия не нарушена", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области "Интерфаксу" сообщили, что разбор обрушившейся конструкции проводился силами работников предприятия, без привлечения спасателей.