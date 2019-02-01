Козырек над входом в институт "Гидропроект" в Москве обрушился под тяжестью снега

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Козырек здания московского бизнес-центра "Гидропроект" на Волоколамском шоссе проломился под тяжестью снега, сообщается в пятницу на сайте собственника здания НИЦ ЕЭС.

"В ночь на пятницу, 1 февраля, в ходе предупредительных уборочных и ремонтно-восстановительных работ под тяжестью снега произошло наклонение козырька над главным входом в здание. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций было произведено ограждение опасного участка", - говорится в сообщении.

По итогам оперативного совещания было решено демонтировать козырек, работы планируют завершить к субботе.

Пока вход в здание осуществляется через внутренний двор и служебную парковку, вход во внутренний двор организован со стороны как Ленинградского, так и Волоколамского шоссе в соответствии с информационными указателями.

Между тем, как сообщает корреспондент "Интерфакса", в настоящее время место ЧП, в том числе тротуар и парковка, над которыми обрушился козырек, оцеплены, а спецтехника ведет демонтаж упавших конструкций.

В здании находится институт Гидропроект, входящий в ПАО "РусГидро".