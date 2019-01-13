В "Шереметьево" не согласились с версией о низком качестве уборки ВПП

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В аэропорту "Шереметьево" заявили о "высоком качестве" уборки летного поля на момент выкатки за пределы взлетно-посадочной полосы самолета чешской авиакомпании Smart Wings.

"Средства объективного контроля за аэродромом и полученные электронные данные подтверждают высокий коэффициент сцепления и высокое качество уборки летного поля в "Шереметьево" на момент возникновения инцидента", - сообщил "Интерфаксу" официальный представитель аэропорта.

"По предварительным данным, полученным из объяснительной командира воздушного судна, при движении воздушным судном управлял второй пилот, причиной отклонения от маршрута стал ассиметричный вывод двигателей рудами на взлетный режим", - добавил собеседник агентства.

Аварийно-спасательные работы после инцидента с воздушным судном были полностью завершены в 16:40 по Москве, добавил он. На данный момент проводится расследование по факту выезда лайнера за пределы ВПП.

"Аэропорт "Шереметьево" обеспечивает прием и выпуск воздушных судов в штатном режиме. Ситуация стабилизируется, вылет рейсов обеспечивается по расписанию", - отметили в "Шереметьево".

Как сообщалось, следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка по факту выкатывания воздушного судна авиакомпании "Smart wings" за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево.

"Предварительными данными установлено, что 13 января 2019 года Боинг 737 авиакомпании "Smart wings" рейс 1003, находясь на взлетно-посадочной полосе с 40 пассажирами на борту, выкатился за её пределы. Пассажиры и члены экипажа не пострадали, рейс отложен. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, наземные службы аэропорта и спецтехника", - сказала старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СКР по взаимодействию со СМИ Лариса Марковец.

Она отметила, что по версии следствия, "причинами данного происшествия могли стать ошибка пилота либо некачественная работа наземных служб по уборке взлётно-посадочной полосы".