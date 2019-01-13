В СКР назвали возможные причины происшествия в "Шереметьево"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начали доследственную проверку по факту выкатывания воздушного судна авиакомпании Smart Wings за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево, сообщили "Интерфаксу" в управлении.

"Предварительными данными установлено, что 13 января 2019 года Боинг 737 авиакомпании Smart Wings рейс 1003, находясь на взлетно-посадочной полосе с 40 пассажирами на борту, выкатился за её пределы. Пассажиры и члены экипажа не пострадали, рейс отложен. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, наземные службы аэропорта и спецтехника", - сказала старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СКР по взаимодействию со СМИ Лариса Марковец.

Она отметила, что по версии следствия, "причинами данного происшествия могли стать ошибка пилота либо некачественная работа наземных служб по уборке взлётно-посадочной полосы".

В результате инцидента в "Шереметьево" были задержаны десятки рейсов. На некоторое время пришлось закрыть ВПП.