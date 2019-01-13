Движение для большегрузов на Военно-Грузинской дороге закрыли из-за непогоды

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге запрещено для большегрузных автомобилей из-за погодных условий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии в воскресенье.

"С 23:00 по Москве Военно-Грузинская дорога работает с ограничениями для большегрузов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с 14:30 по московскому времени воскресенья проезд по Военно-Грузинской дороге осуществлялся в штатном режиме без ограничений. Ранее оно также было ограничено для большегрузов в связи с ухудшением погоды на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.