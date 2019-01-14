Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Военно-Грузинская дорога начала работу в штатном режиме после улучшения погоды в Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в понедельник.

"С 16:00 разрешен проезд по Военно-Грузинской дороге для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 23:00 воскресенья по московскому времени проезд по Военно-Грузинской дороге был закрыт для грузовиков из-за непогоды в Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.