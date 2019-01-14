В МЧС заявили, что семь человек остаются под завалами в доме в Шахтах

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Спасатели ищут под завалами дома в Шахтах семь человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Под завалами остается семь человек", - сообщили в пресс-службе.

Спасатели ищут несовершеннолетнего под завалами дома в Шахтах, где взорвался бытовой газ, сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.

"Предварительно под завалами может быть один ребенок", - сказали в штабе.

Ранее МЧС сообщило о спасении из-под завалов в пострадавших квартирах двухлетнего ребенка и его матери.

"Минуты тишины и анализ обстановки показывают, что под завалами есть живые люди. Проводятся работы по их обнаружению и деблокированию", - сказали в штабе.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник.

Эпицентр взрыва в жилом доме находился в квартире на девятом этаже, сообщили ранее в пресс-службе МЧС РФ. "Предварительно произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на девятом этаже девятиэтажного кирпичного дома", - сказали в пресс-службе.

МЧС эвакуировало всех жильцов дома - 140 человек.

По их данным, взрыв газа повредил четыре квартиры - две на восьмом, две на девятом этажах.

В ведомстве подчеркнули, что в результате взрыва газа в жилом доме погиб один человек. Позже также уточнили, что шесть человек могут оставаться под завалами.

Спасатели извлекли из-под завалов восемь человек. "Всего из-под завалов извлечено восемь пострадавших, включая только что извлеченную женщину. Все живы", - сказал источник.

Основной версией инцидента в жилом доме городе Шахты является взрыв газа, сообщили в штабе по ликвидации последствий аварии.

"Превалирующая версия - взрыв газа. Признаков теракта не просматривается",- сказал собеседник агентства.

Кроме того, источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщил, что предварительная причина взрыва "в неисправности, либо в ненадлежащей эксплуатации газового оборудования".

Будет также проверена версия о человеческом факторе. "Возможно халатное отношение кого-то из жильцов квартир на девятом этаже к эксплуатации газовых приборов", - сказал он.