Что случилось этой ночью: понедельник, 14 января

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Взрыв газа произошел в Ростовской области. Пять человек спасены из пострадавших от взрыва квартир, еще семь могут находиться под завалами.

- Опрос показал, что более половины россиян выступают за отставку правительства. Основными претензиями к нынешнему кабмину стали рост цен, снижение уровня доходов и неспособность решить проблему занятости, следует из результатов исследования, проведенного "Левада-центром".

- "Газпром" исключил риск транзита через Литву с запуском терминала СПГ в Калининграде. Алексей Миллер напомнил, что ранее Литва после запуска собственного терминала могла усилить переговорные позиции с компанией по условиям транзита в Калининградскую область, но теперь баланс отношений восстановлен.

- HBO объявил дату премьеры последнего сезона сериала "Игра престолов". Восьмой сезон стартует 14 апреля, следует из официального тизера сериала.

- Шарапова вышла во второй круг Australian Open. Российская теннисистка одержала победу над британкой Харриет Дарт с результатом 6:0, 6:0.