Главные новости
В РоссииОпрос показал, что более половины россиян выступают за отставку правительстваВ России"Газпром" исключил риск транзита через Литву с запуском терминала СПГ в КалининградеВ миреТрамп заявил о начале вывода войск из Сирии
В мире

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 января

Взрыв в Ростовской области, главные претензии россиян к нынешнему правительству, дата старта последнего сезона "Игры престолов"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Взрыв газа произошел в Ростовской области. Пять человек спасены из пострадавших от взрыва квартир, еще семь могут находиться под завалами.

- Опрос показал, что более половины россиян выступают за отставку правительства. Основными претензиями к нынешнему кабмину стали рост цен, снижение уровня доходов и неспособность решить проблему занятости, следует из результатов исследования, проведенного "Левада-центром".

- "Газпром" исключил риск транзита через Литву с запуском терминала СПГ в Калининграде. Алексей Миллер напомнил, что ранее Литва после запуска собственного терминала могла усилить переговорные позиции с компанией по условиям транзита в Калининградскую область, но теперь баланс отношений восстановлен.

- HBO объявил дату премьеры последнего сезона сериала "Игра престолов". Восьмой сезон стартует 14 апреля, следует из официального тизера сериала.

- Шарапова вышла во второй круг Australian Open. Российская теннисистка одержала победу над британкой Харриет Дарт с результатом 6:0, 6:0.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Новости по теме

В мире
Американский космический корабль Dragon успешно отстыковался от МКСАмериканский космический корабль Dragon успешно отстыковался от МКС
В ближайшие часы он должен приводниться в Тихом океане после пятинедельного пребывания в составе Международной космической станцииПодробнее
 Трамп заявил о начале вывода войск из СирииТрамп заявил о начале вывода войск из Сирии
Кроме того, он пригрозил экономическими мерами Турции в случае нападения на сирийских курдовПодробнее
 Нобелевского лауреата лишили почетных званий за сомнения в уме чернокожихНобелевского лауреата лишили почетных званий за сомнения в уме чернокожих
Джеймс Уотсон, который некогда уже высказывал сомнения в будущем Африки, вновь заявил, что интеллект связан с расойПодробнее
 Противники Трампа высмеяли слухи о назначении его дочери главой Всемирного банкаПротивники Трампа высмеяли слухи о назначении его дочери главой Всемирного банка
Ранее The Financial Times сообщила, что Иванка Трамп якобы может сменить на этом посту Джим Ён КимаПодробнее
Белорусская оппозиция призвала ограничить трансляцию российских каналовБелорусская оппозиция призвала ограничить трансляцию российских каналов
Также "Белорусский народный фронт" хочет, чтобы жители во всех жизненных ситуациях использовали белорусский языкПодробнее
 Трамп обвинил The New York Times в публикации оскорбляющей его статьиТрамп обвинил The New York Times в публикации оскорбляющей его статьи
Президент США также опроверг утверждения о том, что скрыл содержание беседы с ПутинымПодробнее
 Вашингтон предложил КНДР провести второй саммит в феврале во ВьетнамеВашингтон предложил КНДР провести второй саммит в феврале во Вьетнаме
Пхеньян пока не дал официального ответаПодробнее
 СМИ сообщили о сокрытии Трампом подробностей бесед с ПутинымСМИ сообщили о сокрытии Трампом подробностей бесед с Путиным
Президент США не разглашал детали разговоров даже членам своей администрацииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 января6 фото
11 января
Фотохроника 11 января
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Редкости и диковины BRAFA10 фото
11 января
Редкости и диковины BRAFA
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииОпрос показал, что более половины россиян выступают за отставку правительстваВ России"Газпром" исключил риск транзита через Литву с запуском терминала СПГ в КалининградеВ миреТрамп заявил о начале вывода войск из СирииВ миреАмериканский космический корабль Dragon успешно отстыковался от МКССпортШарапова вышла во второй круг Australian Open, обыграв британку Харриет ДартВ РоссииВ МИД РФ удивились нежеланию японского министра проводить пресс-конференцию

Погибшим при обрушении здания в Шахтах оказался ребенок

К западу от Тегерана разбился грузовой самолет

На борту было 10 человек Подробнее

Жительница Омска, сломавшая бедро при падении на крыльце, отсудила 340 тыс. рублей

В Шахты доставят комплекс "Стрела- П" для обследования пострадавшего от взрыва дома

Глава СКР распорядился возбудить уголовное дело по факту взрыва в доме в Шахтах

В аэропорту Тюмени задымился двигатель у пассажирского самолета

Спасатели обнаружили двух человек под завалами после взрыва газа в ростовском доме

Сейчас их извлекают Подробнее

Обслуживание газового оборудования в поврежденном доме в Шахтах проводилось в мае

Нефть Brent подешевела до $59,8 за баррель после роста на прошлой неделе

Учительница в Сызрани получила сотрясение мозга, разнимая дерущихся школьников

Аналоговое телевизионное вещание в Москве отключат 15 апреля

Объем внешней торговли Китая в 2018 году вырос до рекордного уровня $4,6 трлн

Космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане

В Алматы задержана группа иностранцев, готовивших по заданию ИГ теракты

Обнаружен речевой самописец с потерпевшего крушение в Индонезии самолета Lion Air

Один человек погиб при взрыве газа в Шахтах

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 января

Взрыв в Ростовской области, главные претензии россиян к нынешнему правительству, дата старта последнего сезона "Игры престолов" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');