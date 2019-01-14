Учительница в Сызрани получила сотрясение мозга, разнимая дерущихся школьников

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сотрудники Главного управления МВД РФ по Самарской области устанавливают обстоятельства нанесения травмы учительнице в Сызрани, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 10 января в одной из школ города.

"По предварительным данным, травму женщине, вмешавшейся в конфликт между двумя подростками, нанес один из них. Педагог обратилась в больницу, где ей был поставлен диагноз "сотрясение головного мозга", - говорится в сообщении.

В пресс-службе облправительства уточнили, что пострадавшая работает учителем физкультуры, она получила травму, пытаясь разнять потасовку.

Сотрудник пресс-службы отметил, что Минобрнауки региона держит ситуацию на контроле.

"Необходимая медицинская помощь учителю оказана", - подчеркнул он.