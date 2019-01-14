Глава СКР распорядился возбудить уголовное дело по факту взрыва в доме в Шахтах

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в городе Шахты Ростовской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Председатель СК поручил возбудить и принять к производству Главному следственному правлению по Северо-Кавказскому федеральному округу уголовное дело по факту обрушения этажей в одном из подъездов многоэтажного дома в городе Шахты", - сказала С.Петренко в понедельник "Интерфаксу".

Она отметила, что в результате хлопка газа произошло обрушение с девятого по восьмой этажи, в настоящее время известно об одном погибшем.

"По поручению Бастрыкина работу опытных следователей и следователей-криминалистов на месте происшествия лично организует руководитель ГСУ СК по СКФО", - добавила Петренко.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник.

По последним данным, семь человек спасены, еще два человека обнаружены под завалами, их извлекают. Есть один погибший.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), что эпицентр взрыва находился на 9 этаже в 71 квартире.

По его словам, всего в пострадавших от взрыва квартирах находились 13 человек.

"По местонахождению этих людей, зарегистрированных в квартирах, информация пока неизвестна", - сказал он.

МЧС эвакуировало всех жильцов дома - 140 человек.