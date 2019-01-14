Взрыв газа произошел в жилом доме в Ростовской области

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Взрыв газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области произошел на девятом этаже, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"Взрыв произошел на девятом этаже девятиэтажного дома", - сказал собеседник агентства.

"В результате взрыва повреждены две квартиры на 9-ом и две на 8-ом этажах", - сказал источник.

"Спасены пять человек. В доме проводится эвакуация. Все подробности уточняются", - сказал собеседник агентства.

"Предварительно под завалами на восьмом этаже могут находиться три человека", - добавил источник.

Он добавил, что из здания в пункт временного размещения эвакуированы 140 человек.