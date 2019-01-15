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Россия обогнала Тайвань по числу вузов в рейтинге Times Higher Education

Москва. 14 января. INTERFAX.RU -Британское издание Times Higher Education (THE) опубликовало во вторник результаты рейтинга университетов развивающихся стран Emerging Economies University Rankings, Россия увеличила количество вузов в нем с 27 до 35, обогнав Тайвань.

Согласно пресс-релизу THE, поступившему в "Интерфакс", Россия по числу вузов, представленных в рейтинге, поднялась с пятой на четвертую строчку, обогнав Тайвань (32) и вплотную приблизившись к Бразилии (36). Первое место по этому показателю занимает Китай (72), второе - Индия (49).

Тем не менее, составители рейтинга подчеркивают, что картина для России в рейтинге этого года смешанная: новые российские университеты смогли попасть в рейтинг, некоторым участникам удалось улучшить показатели, но другие вузы их ухудшили на фоне растущей конкуренции.

Флагман российского образования Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ) в международном рейтинге опустился с третьей на пятую позицию по сравнению с прошлым годом. Все четыре строчки перед МГУ заняли вузы Китая - Московский университет уступил университету Чжэцзяня и университету науки и технологий Китая, которые ранее "дышали в спину" на 5 и 6 позиции.

Первое место в рейтинге этого года занял университет Синьхуа, второе место - Пекинский университет. Вузы поменялись местами по сравнению с прошлогодней таблицей.

Вузы России в топ-100

Московский физико-технический институт (МФТИ) опустился на одну строчку с 11 на 12 место. Годом ранее Физтех поднялся с 12 на 11 место, таким образом, вузу в целом удается удерживать позиции.

Третье место среди российских вузов по-прежнему у Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, которому в этом году удалось подняться на три места - с 19-го на 16-е.

Составители рейтинга особо отмечают успех Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). "Вышка" смогла вырасти сразу на 10 позиций, взлетев с 32 места на 22-е. Подъем вузу, согласно релизу THE, обеспечили улучшения по показателям цитируемости, исследовательской деятельности и дохода от научно-исследовательских разработок вуза.

В топ-50 рейтинга также вошел Томский государственный университет (49 место), ранее вуз размещался на 36 строчке. Серьезно сдал позиции Томский политехнический университет (51) - если ранее он обгонял "Вышку" и приближался по показателям в МИФИ (ранее 21), то теперь ТПУ не удалось войти даже в топ-50.

Далее в рейтинге следуют Университет ИТМО (53 место, в прошлом году 57), Новосибирский государственный университет (62 место, ранее 43), Санкт-Петербургский государственный университет (68, ранее 44), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (87, ранее 105), и Казанский федеральный университет (99, ранее 60).

Таким образом, Россия по-прежнему представлена в топ-100 рейтинга THE для развивающихся стран 11-ю университетами - число вузов РФ в "первой сотне" увеличить не удалось.

Новички среди российских вузов

Число вузов, представленных в рейтинге THE Emerging Economies University Rankings в целом в этом году, увеличилось с 378 до почти 450-ти.

Впервые в рейтинг попали девять российских вузов, благодаря чему РФ смогла обогнать Тайвань.

Дебютантами стали: Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королева (189 место), Белгородский государственный национальный исследовательский университет (группа 201-250), Московский энергетический институт (группа 251-300), Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ (группа 251-300), Московский авиационный институт (группа 301-350), а также Казанский национальный исследовательский технологический университет, МИРЭА - Российский технологический университет, Пермский национальный исследовательский политехнической университет и Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова (все вузы попали в категорию "351+").

Мнение составителей

"Результат России в рейтинге этого года можно назвать смешанным: несколько университетов сдали позиции, но другие показали заметный рост, кроме того, обозначились и заметные дебютанты. Несмотря на то, что цель российского проекта 5-100 - поднять пять университетов в топ-100 глобальных рейтингов к 2020 году - выглядит малодостижимой, тем не менее, такая амбициозная стратегия, похоже, уже меняет культуру исследований в российских вузах. Сейчас университетам следует сосредоточиться на привлечении студентов и преподавателей из-за рубежа и участии в международных научных коллаборациях, чтобы усилить свои позиции", - заявила редактор глобального рейтинга THE Элли Ботвелл.

О рейтинге

Рейтинг Emerging Economies University Rankings британского издания Times Higher Education включает в себя только вузы в странах с развивающейся экономикой по версии независимой компании FTSE - преимущественно это страны БРИКС.

Рейтинг использует те же пять основных показателей, что и авторитетный глобальный рейтинг THE World University Rankings: это среда обучения, исследовательская деятельность, цитирование, международная перспектива (качество профессорско-преподавательского состава и студентов) и доходы от внедрения научно-исследовательских разработок вуза (так называемый "трансфер знаний").

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