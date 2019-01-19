S&P подтвердило суверенные рейтинги России

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.

Долгосрочный рейтинг в национальной валюте сохранен на уровне "BBB".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валютах сохранены на уровне "А-3/A-2".