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S&P подтвердило суверенные рейтинги России

Рейтинг остается на уровне "BBB-/А-3", прогноз - "стабильный"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.

Долгосрочный рейтинг в национальной валюте сохранен на уровне "BBB".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валютах сохранены на уровне "А-3/A-2".

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Теги: S&P, Россия

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