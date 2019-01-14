РКК "Энергия" не нашла страховщика для запуска спутника Egyptsat-A

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П.Королева" (РКК "Энергия") не нашла страховщика технических рисков при запуске и эксплуатации на орбите египетского спутника дистанционного зондирования Земли Egyptsat-A, ни одна компания не подала заявку на участие, следует из закупочной документации корпорации.

Максимальная премия по договору составляла $19,89 млн, страховая сумма была равна $117 млн.

Как сообщалось ранее, запуск EgyptSat-A запланирован на 7 февраля 2019 года. Космический аппарат призван заменить другой спутник российского производства - EgyptSat-2, связь с которым оборвалась в апреле 2015 года. Тогда страховщиком выступала СК "Спутник", лицензии на страхование у которой были отозваны в 2016 году. Новый спутник создавался РКК "Энергия" за счет страхового покрытия по потерянному аппарату. Эквивалентная стоимость создания EgyptSat-A составляет примерно $100 млн.

EgyptSat-2 был запущен 16 апреля 2014 года с космодрома Байконур, в январе 2015 года передан на управление заказчику - Египетскому госкомитету по дистанционному зондированию и космическим исследованиям. Через четыре месяца возникли неполадки в работе бортового цифрового вычислительного комплекса спутника, позже связь с ним была утеряна. Предполагалось, что на орбите высотой около 700 км он проработает не менее 11 лет.