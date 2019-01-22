Спутник EgyptSat-A застрахуют в "АльфаСтраховании"

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) намерен заключить договор страхования гражданской ответственности при запуске египетского спутника EgyptSat-A со страховой компанией "АльфаСтрахование", следует из данных системы "СПАРК-Маркетинг".

Согласно проекту протокола заседания конкурсной комиссии, закупка будет осуществлена у единственного поставщика, которым стала СК "АльфаСтрахование". За полис ЦЭНКИ заплатит 3,7 млн рублей. Страховая сумма пока не называется.

Страховым случаем будет считаться необходимость возмещения возможного вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, а также вреда, причиненного окружающей среде составными частями ракеты "Союз".

Как сообщалось, запуск EgyptSat-A был запланирован на 7 февраля, однако позднее срок был перенесен на конец февраля. Космический аппарат призван заменить другой спутник российского производства - EgyptSat-2, связь с которым оборвалась в апреле 2015 года. Тогда страховщиком выступала СК "Спутник", лицензии на страхование у которой были отозваны в 2016 году. Новый спутник создавался ПАО "РКК "Энергия" за счет страхового покрытия по потерянному аппарату. Эквивалентная стоимость создания EgyptSat-A составляет примерно $100 млн.

EgyptSat-2 был запущен 16 апреля 2014 года с космодрома Байконур, в январе 2015 года передан на управление заказчику - Египетскому госкомитету по дистанционному зондированию и космическим исследованиям. Через четыре месяца возникли неполадки в работе бортового цифрового вычислительного комплекса спутника, позже связь с ним была утеряна. Предполагалось, что на орбите высотой около 700 км он проработает не менее 11 лет.