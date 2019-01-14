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ЛГБТ-сообщество сообщило о задержании 40 геев в Чечне с конца декабря

Власти Чечни назвали заявление "абсолютной ложью"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Около 40 представителей ЛГБТ-сообщества задержаны, два человека убиты в Чечне с конца 2018 года, утверждают в правозащитной организации "ЛГБТ-сеть", власти республики опровергают эту информацию.

"Российской ЛГБТ-сети стало известно о том, что с конца декабря 2018 года в Чечне идет новая волна задержаний мужчин и женщин, связанных с их предполагаемой или реальной сексуальной ориентацией. По информации российской ЛГБТ-сети с конца декабря 2018 года было задержано около 40 человек, по крайней мере два человека убиты", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе организации.

По словам директора программ "ЛГБТ-сети" Игоря Кочеткова, точное число задержанных может быть выше. Задержания, заявил он, проводятся сотрудниками правоохранительных органов, пострадавших незаконно удерживают в городе Аргун, у них отбирают документы, двое задержанных умерли от пыток.

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов опроверг эту информацию. "Это абсолютная ложь, в которой нет ни доли правды, ни одного процента действительности. Никаких задержаний по признакам сексуальной ориентации в указанные периоды в Чеченской Республике не было и не могло быть", - сказал Каримов "Интерфаксу".

По его словам, авторы сообщения не совсем представляют Чечню, ментальность и характер общения в республике. "Если бы не только 40 человек, но даже одного человека в Чеченской Республике задержали, об этом было бы известно всему населению. Тем более абсурдно вести речь о двух якобы убитых", - добавил он.

Пресс-секретарь главы Чечни подчеркнул, что Кочетков и другие, стоящие за материалом, "отстали в своих выдумках и находятся в 2017-2018 годах".

"Они, видимо забыли, что так называемую Аргунскую тюрьму тысячи раз проверяли западные СМИ и правозащитные организации, никаких секретных тюрем ни там, ни в других населенных пунктах нет. Я удивляюсь, что они до сих пор не запустили фальшивку, что якобы под видом всесезонной горнолыжной базы "Ведучи" строится тюрьма для геев", - подчеркнул Каримов.

Причиной для подобных попыток дискредитировать руководство республики и весь чеченский народ он считает тот факт, что Чечня сумела уничтожить международный терроризм и восстановить порядок в республике, "их беспокоит, что исламский народ крепнет, возрождает, соблюдает духовные, морально-нравственные ценности".

В апреле 2017 года "Новая газета" сообщила о массовых незаконных задержаниях и преследовании жителей Чечни, заподозренных в гомосексуальной ориентации. Кроме того, издание сообщало о массовой казни граждан, якобы имевшей место в республике.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 19 апреля в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным опроверг сообщения о задержаниях и убийствах мирных граждан в республике. Позднее он сообщил, что руководство и правоохранительные органы Чечни готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки информации о положении сексуальных меньшинств в республике. Кадыров подчеркнул, что "подобное явление не характерно для чеченского народа".

13 мая 2017 года глава МВД Чечни Руслан Алханов сообщил "Интерфаксу", что правоохранительные органы Чеченской республики не получали заявлений по факту притеснения и убийств лиц нетрадиционной сексуальной ориентации на территории республики.

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Теги: Чечня

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