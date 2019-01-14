Бывшего инспектора дагестанской таможни обвинили в неуплате почти 120 млн рублей

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Замгенпрокурора России Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей в отношении бывшего работника дагестанской таможни, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в понедельник.

Как полагает следствие, в 2012 году главный государственный таможенный инспектор Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни и житель республики создали преступное сообщество из 14 лиц. "В его состав также вошли другие должностные лица Махачкалинского таможенного поста, в том числе руководитель поста и его первый заместитель, должностные лица межрайонного регистрационного экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Республике Дагестан, а также жители республики", - говорится сообщении.

По данным ведомства, эта преступное сообщество с 2012 по 2014 год осуществила ввоз 90 дорогостоящих транспортных средств и автоприцепов на территорию России и незаконно поставило их на государственный учет, уклонившись от уплаты таможенных платежей на общую сумму более 119 млн. рублей.

Отмечается, что с обвиняемым бывшим инспектором таможни заключено досудебное соглашение, и дело в отношении него в отдельном производстве направлено для рассмотрения в Советский районный суд города Махачкалы.

Уголовное дело в отношении него расследуется по ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 194 (создание преступного сообщества и участие в нем с целью совершения уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере) УК РФ.