В Дагестане задержан заместитель министра образования республики

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Силовики задержали заместителя министра образования Дагестана Дагира Исамутдинова, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"При каких обстоятельствах был задержал Исамутдинов, пока нет информации. Но, по предварительным данным, его подозревают в причастности к хищению бюджетных денег", - сказал собеседник агентства.

В феврале сотрудники спецслужб задержали тогда еще действовавшего министра образования Дагестана Шахабаса Шахова. Его обвинили в хищении 88 млн рублей, выделенных на строительство школы в Каспийске.