Двое рабочих погибли в Подмосковье на территории бывшего станкозавода

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Подмосковные следователи проводят проверку по факту гибели двоих мужчин в Клину, сообщает пресс-служба областного главка СКР.

"14 января в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в городском округе Клин на территории бывшего станкозавода обнаружены тела двух мужчин 1991 и 1989 года рождения. По данному факту следственным отделом по городу Клин ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчины проводили работы по демонтажу железобетонных перекрытий одноэтажного здания бывшего станкозавода, в результате перекрытие на них обрушилось.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза.