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Москва

Рабочий погиб на стройплощадке в Москве

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Один рабочий погиб и один пострадал, выпав из строительной люльки в центре Москвы, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного управления Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

"При производстве высотных работ по улице Пречистенке в городе Москва двое рабочих выпали из строительной люльки, в результате чего один из мужчин погиб на месте, второй доставлен в медицинское учреждение. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка",- сказала Иванова.

Для установления причины смерти рабочего назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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