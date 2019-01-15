Минкультуры оштрафует создателей фильма о зарождении футбола в России за срыв сроков

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Министерство культуры оштрафует за срыв сроков создателей фильма "Дикая лига", рассказывающего о зарождении футбола в России в начале ХХ века.

"У проекта накапливается штраф перед Минкультуры в связи со срывом сроков производства, фильм должен был быть сдан в декабре 2018 года", - привели в пресс-службе ведомства слова министра культуры Владимира Мединского.

В ведомстве напомнили, что проект картины "Дикая лига" продюсерского центра "Новое время" был представлен на питчинге Минкультуры в 2016 году. Режиссерами ленты являются Андрей Богатырев и Арт Камачо, главные роли исполнили Владимир Яглыч, Иван Охлобыстин, Дмитрий Назаров, Олеся Судзиловская. Отмечается, что в картине также принимает участие российский футболист Артём Дзюба и другие члены сборной России по футболу.

На встрече с финансовым директором продюсерского центра "Новое время" Дмитрием Шмулевичем Мединский отметил, что срыв сроков недопустим, а при повторном участии киностудии в питчинге министерство, наряду со сборами фильмов, будет обращать внимание на оговоренные сроки производства лент. "Если производство фильма сильно затягивается, а потом он еще и собирает маленькую кассу, хотя позиционировался как массовое кино, мы будем обращать внимание на такие вещи при распределении субсидий", - сказал Мединский.

По словам Шмулевича, производство проекта затянулось из-за участия в нём американских актеров, в частности Эдриана Пола.

"Сейчас лента находится в активной фазе постпродакшна, мы планируем, что она будет готова в конце февраля - начале марта этого года. В настоящее время уже ведем переговоры с кинокомпаниями "Двадцатый век Фокс" и "Юниверсал", чтобы определить с ними дату выхода в прокат", - сказал Шмулевич.

Предполагается, что в прокат фильм выйдет в ноябре 2019 года.