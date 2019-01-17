Минкультуры пригрозило уголовным делом создателям фильма "Русские жены" за срыв сроков

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Министерство культуры готово подать в суд на создателей психологической драмы "Русские жены", получивших 25 миллионов рублей субсидии, из-за срывов сроков производства.

"В 2013 году вы получили почти миллион долларов США по тогдашнему курсу. Сейчас речь идет фактически о возбуждении уголовного дела за хищение бюджетных средств. Вы должны или незамедлительно вернуть указанную сумму или дать письменное обязательство, что в ближайшее время лента будет сдана, а кроме того заплатить штраф", - сказал министр культуры Владимир Мединский, чьи слова приводит журналистам пресс-служба ведомства в четверг.

В министерстве отметили, что в 2013 году компания "Фортуна фильм" получила от Минкультуры субсидию в размере 25 млн рублей на производство ленты. Картина "Русские жены" должна быть сдана в Минкультуры в конце сентября 2015 года.

"Задержка в сдаче фильма возникла в связи с тем, что это совместный проект России и Албании и нам пришлось долго ждать финансирования с албанской стороны, которое мы получили только в декабре 2017 года", - объяснила срыв сроков продюсер картины Элла Архангельская.

Она заверила, что создатели не уходят от ответственности и пообещала, что картина будет сдана в Минкультуры к сентябрю.

По предварительной договоренности фильм выйдет в прокат в Албании и России в ноябре.

"Русские жены" заявлен как психологическая драма о трудной судьбе советских женщин, переехавших в Албанию в 1950-х годах.