Медведев вслед за Путиным пересел на российский лимузин проекта "Кортеж"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вслед за президентом РФ стал ездить на отечественном лимузине Aurus проекта "Кортеж".

Как передает корреспондент "Интерфакса", глава правительства приехал на лимузине Aurus Senat на Гайдаровский форум, проходящий в РАНХиГС.

Пресс-секретарь премьера Олег Осипов подтвердил "Интерфаксу", что Медведев начал пользоваться новым автомобилем, который поступил в его распоряжение сразу после Нового года. Глава правительства очень доволен характеристиками этого продукта отечественного автопрома, добавил Осипов.

Впервые лимузин проекта "Кортеж" опробовал президент РФ Владимир Путин в мае прошлого года, он проехал на нем на церемонию инаугурации из первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец. Сейчас глава государства периодически использует Aurus как для перемещения по Москве, так и в ходе зарубежных визитов.