Рогозин запретил отвлекать экипаж МКС просьбами о записи поздравлений

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подверг критике традицию записывать на орбите поздравления с участием российского экипажа Международной космической станции, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

Как пояснил источник, это отвлекает космонавтов от основной программы полета.

"Генеральный директор Роскосмоса запретил отвлекать российский экипаж МКС от работы и выступил против просьб к Госкорпорации о записи всякого рода поздравлений космонавтами "юбиляров" с орбиты", - сказал источник.

Впредь все обращения с орбиты будут передаваться с личного разрешения главы Роскосмоса.