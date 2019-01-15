Патрушев заявил об одном совершенном в России теракте в 2018 году

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В РФ в 2018 году совершен один теракт, 20 - предотвращены, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

"В 2018 году в стране совершено девять преступлений террористической направленности и один теракт. Снижение террористической угрозы связано с четкой работой спецслужб и правоохранительных органов в нашей стране, в результате чего предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 терактов", - заявил Патрушев в интервью "Российской газете".

"Обстановка в России выглядит достаточно стабильной. За пять лет террористическая активность в стране снизилась более чем в 20 раз", - отметил он.