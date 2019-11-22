Анкара сообщила о поимке в Сирии важного члена ИГ, ответственного за теракты в РФ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Службы безопасности Турции арестовали на северо-востоке Сирии высокопоставленного члена группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Юсуфа Худу, который имеет отношения к терактам в России и Германии, заявил в пятницу глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

"Мы захватили очень важного члена ИГ, который известен как бомбист, изготовитель бомб и организатор взрывов с использованием террористов-смертников. Он имеет отношение к атакам в России в 2018 году и в немецком Гамбурге. Его захватили в Сирии и теперь допрашивают там", - приводит слова министра газета Hürriyet.

Он отметил, что член ИГ несет ответственность за 20 атак в мире и за рекрутирование террористов-смертников. В то же время Hürriyet не поясняет, о каких именно терактах идет речь.

Ранее в ноябре Сойлу отмечал, что Турция содержит под стражей около 1,2 тысячи боевиков, еще 287 были задержаны во время военной операции на севере Сирии.

В январе 2019 года секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев говорил, что РФ в 2018 году был совершен один теракт, 20 - предотвращены.