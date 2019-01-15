Аудитория мобильного интернета в России за 2018 год выросла до 61%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Доля пользователей мобильного интернета в России по итогам 2018 года составила 61% против 56% годом ранее, свидетельствуют результаты исследования GfK.

По данным компании, интернетом на смартфонах и планшетах пользуются 73 млн жителей России старше 16 лет. При этом 32 млн россиян пользуются интернетом исключительно с мобильных устройств - это 35% от всех пользователей интернета в стране (в прошлом году показатель составлял 18%).

Доля пользователей интернета со смартфонов в прошлом году выросла до 59% с 52% в 2017 году, а пользователей интернета с планшетных компьютеров сократилась - до 14% с 20% год к году.

По итогам 2018 года проникновение интернета в РФ выросло до 75,4% с 73% в 2017 году. Интернетом в России пользуются 90 млн человек старше 16 лет.