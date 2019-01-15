Завалы в многоэтажке в Шахтах начали расчищать вручную

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Расчистка завалов на месте обрушения части многоквартирного дома в Шахтах затруднена в связи с тем, что основная часть работ сейчас ведется спасателями вручную. Об этом заявил журналистам заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

"Работы сложные, связанные с риском для тех, кто производит разбор завалов. Некоторые конструкции представляют опасность. Кроме плит, которые упали и раскрошились вперемешку с арматурой, снизу полтора метра строительного мусора, который тоже надо раскопать и убрать", - сказал он.

В первой половине дня вторника сообщалось, что МЧС планирует завершить поисково-спасательные работы в пострадавшем от взрыва доме в Шахтах в течение пяти часов.

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области утром 14 января. Эпицентр взрыва находился на девятом этаже. По данным горадминистрации, разрушены четыре и повреждены 16 квартир на восьмом и девятом этажах одного из подъездов.

Погибли два человека, неизвестной остается судьба трех человек. Спасены семь человек, пятеро из них получили медицинскую помощь амбулаторно, еще двое - мужчина и девочка - были доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).

Взрыв газа в жилом доме в Шахтах стал вторым подобным ЧП за последние две недели. В Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома. По последним данным, погибли 39 человек.