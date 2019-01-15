Число погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до четырех

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тела еще двух погибших при разборе завалов на месте взрыва газа в многоквартирном доме в городе Шахты, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко.

"Обнаружены тела еще двух погибших, все они проживали в квартире №58. Это мужчина и женщина. Остается неизвестной судьба еще одного человека", - сказал он во вторник вечером журналистам.

"Мы провели разбор завалов в 58-й квартире. Мы понимаем, что мы полностью зачистили все помещения, кроме одной комнаты. Все усилия на поисково-спасательные работы в этой комнате", - добавил Бутко.

"Очень надеюсь, что мы найдем тело третьей погибшей девушки и завершим работы. Последние найденные - это мужчина и женщина, взрослые, 1972 года рождения. Девушка, которую мы ищем, это их дочка", - сказал в свою очередь заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Ранее сообщалось о двух погибших и троих пропавших. При этом спасены семь человек, пятеро из них получили медицинскую помощь амбулаторно, еще двое - мужчина и девочка - были доставлены в больницу.

Бутко отметил, что поисковые работы на месте обрушения продолжаются, но он осложнены особенностями разрушений. "Сложность работ связана с тем, что дом из силикатного кирпича и с перекрытиями-плитами. И силикатный кирпич превратился в кирпичную массу, и произошел слоеный пирог. Кирпичная масса и перекрытия раскрошились. Чтобы добраться до плиты, нужно все расчищать долго", - уточнил Бутко.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, найденные тела погибших извлечены из-под завалов. "Извлечены двое погибших", - сказали там.

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области утром 14 января. Эпицентр взрыва находился на девятом этаже. По данным горадминистрации, разрушены четыре и повреждены 16 квартир на восьмом и девятом этажах одного из подъездов.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).

Взрыв газа в жилом доме в Шахтах стал вторым подобным ЧП за последние две недели. В Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома. По последним данным, погибли 39 человек.