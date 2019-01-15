Беспилотник ВВС США провел шестичасовую разведку у линии разграничения в Донбассе

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk во вторник совершил многочасовую разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний разведывательный беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение шести с половиной часов - с 09:20 до 15:50 по московскому времени - курсировал по дуге вдоль линии разграничения с ДНР и ЛНР. Он осуществлял полет на высоте 16 тыс. метров и на расстоянии 70-80 км от линии разграничения, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве.

При этом американский беспилотник в ходе полета также не менее пяти раз приближался на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.

В Донбасс американский беспилотник летел через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии.

Как сообщалось, 11 января был также зафиксирован полет американского беспилотника вблизи линии разграничения в Донбассе.

Согласно открытым источникам, RQ-4B Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 300 км. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м.