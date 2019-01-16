Председатель ОБСЕ посетит районы на линии соприкосновения в Донбассе

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Словакии, председательствующей в ОБСЕ, Мирослав Лайчак посетит Северодонецк и Станицу-Луганскую (Луганская область) в среду, 16 января.

"Завтра мы посетим районы вблизи линии соприкосновения. Мы будем в Северодонецке, а также посетим Станицу Луганскую. Мы также увидим мост в Станице Луганской и пообщаемся с людьми, которые живут вблизи линии соприкосновения", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

По словам Лайчака, Словакия заинтересована в том, чтобы Украина стала безопасной и процветающей страной в ее международно признанных границах.

"Украина является одним из наших наибольших приоритетов, поскольку она не только находится в центре всех переговоров и процессов в рамках ОБСЕ, но и является нашим соседом", - пояснил он.

Лайчак добавил, что Словакия заинтересована в нахождении политического решения конфликта сторонами путем выполнения Минских соглашений. Он также отметил, что как глава МИД председательствующей в ОБСЕ страны намерен посетить Москву в ближайшие недели.

В то же время, как сообщила пресс-служба МИД Украины, 16 января состоится совместная рабочая поездка М.Лайчака и министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Луганскую область, где запланированы посещение ими КПВВ "Станица Луганская" с целью ознакомления с ситуацией по безопасности на линии разграничения. Кроме того, в Северодонецке состоится встреча с руководством Луганской облгосадминистрации. Также запланировано посещение в Лисичанске Луганской областной детской клинической больницы и передача гуманитарной помощи от Словацкой Республики.

КЛайчак также примет участие в брифинге по вопросам безопасности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине, запланирована его встреча со словацкими наблюдателями СММ ОБСЕ.

Глава МИД страны-председателя ОБСЕ становится действующим председателем этой организации и руководит ее текущей деятельностью.