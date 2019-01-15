"Победа" может прекратить международные рейсы из "Пулково" из-за действий погранслужбы

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" планирует прекратить выполнение международных рейсов из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) с апреля 2019 года "из-за неправомерной задержки вылетов сотрудниками пограничной службы "Пулково", сообщил "Интерфаксу" источник в авиаотрасли.

Согласно информации на сайте "Пулково", "Победа" летает из Санкт-Петербурга по шести международным направлениям: Стамбул, Милан, Лондон, Пиза, Кёльн, Тбилиси.

По словам собеседника агентства, 14 и 15 января международные рейсы "Победы" из Санкт-Петербурга были задержаны сотрудниками пограничных служб аэропорта, "требующими в процессе подготовки к вылету вскрытие всех надлежащим образом заблокированных и опломбированных кухонных отсеков в салоне самолета". "Победа" с начала полетов использует заблокированные неиспользуемые кухонные отсеки, чтобы сократить время уборки и досмотра самолета для обеспечения короткого разворота рейса.

В самой авиакомпании не стали комментировать планы по отмене международных рейсов из "Пулково", однако подтвердили задержки международных рейсов 14 января по причине вскрытия пограничными службами аэропорта всех деактивированных и опломбированных отсеков. "При этом в течение полутора лет полетов "Победы" из "Пулково" подобных требований не выдвигалось", - отметил представитель перевозчика, добавив, что "в случае систематического повторения задержек действительно рассматривается возможность прекращения международных полетов из "Пулково".

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Образована в сентябре 2014 года. Выполняет рейсы на самолетах Boeing-737-800 в одноклассной компоновке.