Суд подтвердил обязанность "Победы" обеспечить оказание первой помощи на борту

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд в среду подтвердил законность предписания Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) от 13 апреля 2018 года, которое касается неоказания первой медицинской помощи пассажиру воздушного судна авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот").

Таким образом, суд отклонил жалобу авиакомпании на решение Арбитражного суда Москвы, который 15 октября 2018 года отказал ей в иске о признании незаконным и отмене соответствующего предписания Ространснадзора.

В материалах дела говорится, что ведомство 13 апреля 2018 года вынесло в отношении авиакомпании очередное предписание о приведении ее деятельности "в соответствие с требованиями воздушного законодательства", а также обязало "принять меры по устранению нарушений и причин, приведших к нарушениям, а также исключению повторяемости их в дальнейшем".

Между тем, "Победа" считает, что оспариваемое предписание возлагает на нее незаконные обязательства и является неисполнимым.

Из документов следует, что Ространснадзор выявил нарушение правил воздушных перевозок почти два года назад - на основании жалобы пассажира, у которого пошла кровь из носа во время рейса Ростов-на-Дону - Москва 31 марта 2017 года.

"Победе" было предписано устранить нарушения до 21 августа 2017 года, однако авиаперевозчик не представил соответствующих документов.

В апреле 2018 года Ространснадзор выдал новое предписание, правомерно указав на неукоснительность соблюдения требований законодательства Российской Федерации в части оказания первой медицинской помощи на борту воздушного судна, подчеркивается в решении суда.