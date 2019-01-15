РФ предложила США меры для снятия озабоченности по ракете 9М729 в контексте ДРСМД

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Россия предложила США ряд мер для снятия озабоченностей в связи с российской ракетой 9М729 в контексте Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы сегодня использовали консультации для того, чтобы предложить американской стороне серию конкретных мер применительно к известной ракете 9М729, которые, на наш взгляд, позволили бы полностью снять любые подозрения, любые предположения американской стороны о несоответствии этого изделия требованиям договора", - сказал Рябков журналистам в Женеве.

"Но на эту транспарентность мы были бы готовы пойти только при условии встречной открытости американцев к снятию наших собственных озабоченностей", - заявил замминистра.