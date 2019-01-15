Главные новости
В РоссииЧисло погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до четырехМоскваГидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метроВ миреСуд в Таиланде вынес приговор Насте Рыбке
В России

Москву встревожила готовность США приостановить действие ДРСМД со 2 февраля

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Москве с тревогой восприняли готовность США приостановить действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Второй тревожный момент, который хотелось бы выделить по итогам сегодняшних консультаций, касается подтвержденного американцами стремления готовности начиная со 2 февраля приостановить выполнение договора, как об этом было объявлено (госсекретарем США Майком - ИФ) Помпео в декабре. Это прямой путь и шаг к официальному выходу США из ДРСМД", - заявил он журналистам в Женеве.

"Мы использовали консультации, чтобы предметно и наглядно довести до США нашу оценку о том, что вся тяжесть последствий слома одного из важнейших элементов международной архитектуры в сфере контроля над вооружениями ляжет на Вашингтон", - сказал замминистра.

"Мы Договор не нарушали и мы готовы сделать многое для того, чтобы американцы в этом убедились, в этом суть нашей позиции. Но им это не нужно, им нужно и дальше стоять на своём - на том, что развал Договора - следствие якобы нарушения его Россией", - подчеркнул Рябков.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ДРСМД, США, Россия

Новости по теме

В России
Число погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до четырехЧисло погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до четырех
Остается неизвестной судьба еще одного человекаПодробнее
 Шансов найти выживших на месте взрыва газа в Шахтах почти нетШансов найти выживших на месте взрыва газа в Шахтах почти нет
В результате ЧП погибли два человека, судьба еще трех остается неизвестнойПодробнее
 Роскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать запрещенные сайты в поискеРоскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать запрещенные сайты в поиске
Если компания не подключится к реестру запрещенных в РФ сайтов, ей грозит еще один штрафПодробнее
 Путин держит в руках наличные один-два раза в годуПутин держит в руках наличные один-два раза в году
Зарплату и пенсию президент перечисляет на карту санкционного банкаПодробнее
ФНС запретила банкам проводить платежи в адрес онлайн-казино Azino777ФНС запретила банкам проводить платежи в адрес онлайн-казино Azino777
Налоговики прибегли к запрету платежей по причине невозможности полной блокировки востребованного ресурсаПодробнее
 Большая часть опасных конструкций многоэтажки в Шахтах демонтированаБольшая часть опасных конструкций многоэтажки в Шахтах демонтирована
Уже демонтированы три из четырех плит, при проведении работ обрушений не произошлоПодробнее
 Законопроект об установке системы оповещения об утечке газа в домах внесен в ГосдумуЗаконопроект об установке системы оповещения об утечке газа в домах внесен в Госдуму
Депутаты предлагают за счет средств Фонда капремонта устанавливать систему контроля за обеспечением газовой безопасностиПодробнее
 Лавров осудил призыв советника Абэ к США о поддержке переговоров по мирному договоруЛавров осудил призыв советника Абэ к США о поддержке переговоров по мирному договору
Глава МИД РФ также отметил сохранение значительных расхождений с Японией в процессе подготовки документаПодробнее
 Медведев ответил на претензии Лукашенко из-за налогового маневраМедведев ответил на претензии Лукашенко из-за налогового маневра
Премьер призвал Белоруссию ценить помощь, которую РФ оказывает ей крупными кредитамиПодробнее
 Спасатели начали разбирать завалы на верхних этажах обрушившегося дома в ШахтахСпасатели начали разбирать завалы на верхних этажах обрушившегося дома в Шахтах
По-прежнему остается неизвестной судьба четырех человекПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 января6 фото
15 января
Фотохроника 15 января
Фотохроника 14 января6 фото
14 января
Фотохроника 14 января
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЧисло погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до четырехМоскваГидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метроВ миреСуд в Таиланде вынес приговор Насте РыбкеЭкономикаДля преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в годВ миреИз-за "шатдауна" Трампу пришлось заказать для приема в Белом доме еду из фастфудаВ РоссииРоскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать запрещенные сайты в поиске

Что произошло за день: вторник, 15 декабря

Подтопление трех новых станций метро в Москве, новые жертвы взрыва в Шахтах и приговор Насте Рыбке в Таиланде Подробнее

Взрыв в гостиничном комплексе в Кении унес жизни пяти человек

В палату представителей США внесут резолюцию о блокировке снятия санкций со связанных с Дерипаской компаний

Фотохроника 15 января

Фотохроника 15 января6 фото

Гандболисты сборной России уступили Бразилии в матче ЧМ

Опустившись на четвертое место в группе, российская команда попала под перспективу не выйти в следующий этап Подробнее

Москву встревожила готовность США приостановить действие ДРСМД со 2 февраля

Россия обогнала Тайвань по числу вузов в рейтинге Times Higher Education

В ДТП под Воронежем с семью жертвами погиб директор Оскольского меткомбината

Жена экс-главы Серпуховского районе заявила, что у мужа никогда не было имущества на 10 млрд рублей

На Курском направлении МЖД произошел сбой в движении электричек

Цена нефти Brent превысила $60 за баррель

Комикс о Дэдпуле по просьбе издательства оценивал эксперт Роскомнадзора

Кандидат на пост генпрокурора США выступил за обнародование результатов расследования Мюллера

РФ предложила США меры для снятия озабоченности по ракете 9М729 в контексте ДРСМД

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля снизится до $80,7

Власти США удвоили оценку ущерба от "шатдауна"

"Победа" может прекратить международные рейсы из "Пулково" из-за действий погранслужбы

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');