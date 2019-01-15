Москву встревожила готовность США приостановить действие ДРСМД со 2 февраля

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Москве с тревогой восприняли готовность США приостановить действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Второй тревожный момент, который хотелось бы выделить по итогам сегодняшних консультаций, касается подтвержденного американцами стремления готовности начиная со 2 февраля приостановить выполнение договора, как об этом было объявлено (госсекретарем США Майком - ИФ) Помпео в декабре. Это прямой путь и шаг к официальному выходу США из ДРСМД", - заявил он журналистам в Женеве.

"Мы использовали консультации, чтобы предметно и наглядно довести до США нашу оценку о том, что вся тяжесть последствий слома одного из важнейших элементов международной архитектуры в сфере контроля над вооружениями ляжет на Вашингтон", - сказал замминистра.

"Мы Договор не нарушали и мы готовы сделать многое для того, чтобы американцы в этом убедились, в этом суть нашей позиции. Но им это не нужно, им нужно и дальше стоять на своём - на том, что развал Договора - следствие якобы нарушения его Россией", - подчеркнул Рябков.